Зоозащитники требуют запретить американским морским пехотинцам есть насекомых и пить змеиную кровь, передает канал Россия 24.

Зоозащитники требуют запретить американским морским пехотинцам есть насекомых и пить змеиную кровь, передает канал "Россия 24".Организация PETA обратилась к американскому генералу. Речь идет о ежегодных учениях Cobra Gold в Таиланде, где морпехи в том числе учатся выживать в джунглях. Им приходится есть пауков и убивать змей. Зоозащитники предлагают заменить эти тренировки на виртуальные и отмечают, что так уже поступили некоторые подразделения ВВС США.