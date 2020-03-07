Английская премьер-лига в понедельник, 9 марта, на встрече с представителями правительства обсудит вопрос о запрете на посещение матчей пожилыми людьми из-за распространения коронавируса COVID-19.

Английская премьер-лига в понедельник, 9 марта, на встрече с представителями правительства обсудит вопрос о запрете на посещение матчей пожилыми людьми из-за распространения коронавируса COVID-19.В зоне риска заражения коронавирусом находятся пожилые и люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний. Как сообщает Mirror, именно поэтому лига может запретить посещение матчей людям старше 70 лет.Таким образом, если это решение будет принято, то матчи не сможет посещать главный тренер команды "Кристал Пэлас", 72-летний Рой Ходжсон, который является самым возрастным наставников турнира.Ранее из-за коронавируса в чемпионате Англии временно запретили традиционные рукопожатия игроков друг с другом и с официальными лицами.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 94 странах. Заболевших при этом уже более ста тысяч человек.