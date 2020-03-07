Водолазы Русского географического общества начали готовиться к летнему сезону. Уже два года они работают в Белом море недалеко от порта Архангельска. Он старейший в России, так что в этом районе надеются обнаружить древние корабли-памятники.

Водолазы Русского географического общества начали готовиться к летнему сезону. Уже два года они работают в Белом море недалеко от порта Архангельска. Он старейший в России, так что в этом районе надеются обнаружить древние корабли-памятники.Завораживающие кадры, будто из подводной одиссеи команды Кусто, сделаны не в далеких океанах, а в горле Белого моря. Авторы видео — водолазы, работающие по заданию Русского географического общества (РГО). Подводное наследие Поморья специалисты из Петербурга изучают уже два года.Погружаться на дно Белого моря — дело непростое, рассказывает руководитель водолазной группы. Существенной помехой для работы является непредсказуемое северное течение."Те объекты, которые лежат в большом количестве на дне горла Белого моря, обследовать можно только с большими ремарочками. Только в тот момент, когда течение ослабевает", — говорит Сумбад Александров, руководитель глубоководной группы Центра подводных исследований РГО.В эти короткие моменты необходимо оперативно заснять останки затонувших судов, которых, как выяснилось, на беломорском дне великое множество. На протяжении нескольких веков Архангельск был главным и единственным портом страны. Есть надежда найти и самые древние корабли. Не исключено, что некоторые из них построены по малоизученным древнерусским технологиям."При изучении этих объектов удастся подтвердить, что они построены по одной технологии, по одной конструктивной схеме. И это, может быть, будет самым выдающимся открытием — не нашим, подчеркиваю, нашли местные ребята — в области истории русского судостроения и русского мореплавания", — заявил Андрей Лукошков, советник по науке Центра подводных исследований РГО.Подробных результатов обследования Белого моря и Северной Двины с особым трепетом ждут в Архангельском морском музее. Сделанные в ходе подводных экспедиций находки однозначно обогатят историю поморского и российского судостроения. Итогом работы специалистов Русского географического общества должна стать книга, своего рода реестр затонувших кораблей."Такие объекты не только передают эпоху, но и, безусловно, дают возможность получить информацию о технических особенностях, о плотницком мастерстве", — считает Евгений Тенетов, директор Морского музея.Исторические открытия, возможно, сделают уже в этой навигации. Летом запланированы сразу две экспедиции — снова в горле Белого моря, а также в районе Летнего берега.Специалисты надеются найти подтверждение сразу нескольких неизученных историй. Это без вести пропавший ледокол в 30-е годы прошлого столетия, а также около сотни кораблей, которые были раздавлены льдами на подходе к Архангельску весной 1867 года.