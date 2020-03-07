В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров с восемью огневыми рубежами. Из-за распространения коронавируса COVID-19 соревнования проходят без зрителей.

В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров с восемью огневыми рубежами.Первенствовали в гонке норвежки Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф, которые преодолели дистанцию за один час девять минут 14,8 секунды.Второе место заняли француженки Жулия Симо, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье и Анаис Бескон (+28,7), а замкнули тройку лидеров немки Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Денизе Херрман (+57,0).Россиянки Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова (+1:11,7) показали пятый результат, четвертыми стали украинки Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (+58,5).