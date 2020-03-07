Стоимость нефти марки WTI вечером в пятницу опустилась более чем на 10%, о чем свидетельствуют данные торгов. Ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи.

Стоимость нефти марки WTI вечером в пятницу опустилась более чем на 10%, о чем свидетельствуют данные торгов​​​. Ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи.По состоянию на вечер пятницы цена апрельских контрактов на нефть марки WTI снижается на 10,17%, до 41,23 доллара за баррель. Стоимость майских контрактов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.В пятницу закончилась встреча представителей ОПЕК+, однако страны альянса к соглашению не пришли. С 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого не будет."Сегодняшняя встреча не означает провала переговоров, — заявил секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. – Наше предложение о сокращении добычи на полтора миллиона баррелей в день долго обсуждалось. В итоге на этой встрече было принято болезненное решение о переносе переговоров, но консультации продолжатся".