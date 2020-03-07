07.03.2020

2020-03-07 20:40:05

Детская шалость стала причиной пожара в многоквартирном доме в Камешковском районе

В 17:31 07 марта в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании многоквартирного жилого дома по адресу Камешковский район,с. Тынцы, ул. 1 Мая, д. 78. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии было установлено, что происходит горение по всей площади многоквартирного жилого дома на 2 семьи. Предварительная причина пожара - детская шалость. Ребёнок в комнате поджег мягкую игрушку, во время того, пока мама занималась на кухне домашними делами.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пожар удалось оперативно локализовать и не допустить его дальнейшего распространения. Пострадавших нет. В настоящее время, 2 ребёнка из первой квартиры помещены в социальный приют, с матерью решается вопрос с жильём, женщина из второй квартиры размещена у родственников.

К тушению было привлечено 13 человек и 4 единицы техники. ГУ МЧС России по Владимирской области напоминает: безопасность ваших детей зависит от вас! Повторяйте детям правила пожарной безопасности, объясняйте к какой беде могут привести игры с огнём, не оставляйте их без присмотра.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области