07.03.2020

2020-03-07 12:40:02

Для милых дам! Какие мероприятия пройдут во Владимире в праздничные выходные

В городских учреждениях культуры города Владимира к празднованию Международного женского дня подготовлены специальные праздничные программы.

В Центральном парке культуры и отдыха (ул.Мира, д.36-а) 7 марта начнется развлекательная программа «Парк, солнце и весна», а 8 марта с 12.00 гостей ждет праздничная программа «Для прекрасных дам!». Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский просп., д.8) к 8 марта подготовил концертную программу «Дамский каприз», начало в 11.00 часов.

В Парк «Дружба» 8 марта в 11.30 ждет всех на праздничную программу и концерт, посвященный Международному женскому дню «Вам, дорогие женщины!». 9 марта в 11.30 здесь начнется конкурсно-игровая программа«Девочки такие девочки». Кроме того, 7,8,9 марта с 12:30 в творческой мастерской «Арт-Дружба» будут проходить разные мастер-классы для всех желающих.

В парке «Загородный» 8 марта кроме традиционной развлекательной программы в 12.00 состоится подведение итогов фотоконкурса красоты, посвященного Международному женскому дню. Дом культуры молодежи (ул. Мира, 55) 7 марта в 15.00 приглашает всех владимирцев на III конкурс «Краса народов земли Владимирской» . Гостей ждет яркое праздничное шоу с национальным колоритом, а в фойе ДК организуют интерактивную межнациональную выставку и фотозону.

В Доме культуры «Заклязьменский» (мкр.Заклязьменский, ул.Центральная, д.15-а) 7 марта в 15.30 начнется праздничный концерт «Да здравствует 8.03.2020». И Дом культуры микрорайона Оргтруд (мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б) подготовил вернисаж-концерт «Образ пленительный, образ прекрасный», который пройдет 7 марта. Начало в 16.00.

А Центральная городская библиотека на Суздальском проспекте приглашает владимирцев 7 марта с 12.00 до 16.00 на весенний Нескучный выходной. Гостей ждет финал конкурса семейных историй «Вместе с папой мы читаем, вместе с книгою растём!», мастер-класс творческих мам «Поздравительная открытка», открытое занятие Школы робототехники StartJunior, шахматный турнир, лекция «Чувства и эмоциональная грамотность» (ведущий – Дмитрий Бирюков, психолог-психотерапевт), мастер-классы Творческого союза «ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО», музыкальная программа, выставка пейзажей Ольги Усатенко «Выставка нехудожника» и ярмарка владимирских мастеров.