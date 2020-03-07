Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдиньо и его брат вновь взяты под стражу в Парагвае. Ранее они признали свою ошибку за въезд в страну по поддельным документам и были отпущены на свободу.

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдиньо и его брат вновь взяты под стражу в Парагвае. Ранее они признали свою ошибку за въезд в страну по поддельным документам и были отпущены на свободу.О повторном аресте чемпиона мира сообщил Globoesporte. Расследование по делу двух братьев будет продолжено парагвайскими властями. Ближайшую ночь они проведут в камере национальной полицейской службы.Напомним, что Роналдиньо прибыл в Асунсьон для участия в благотворительной акции. Позже в номере гостиницы, где поселился бразилец, полиция нашла поддельный парагвайский паспорт футболиста.