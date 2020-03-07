Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать в полной мере со следствием, изучающим причину крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".В понедельник, 9 марта, в Гааге начинается процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боингом", принадлежавшим "Малайзийским авиалиниям". В коммюнике Борреля, распространенном сегодня в Брюсселе, призыв адресован "всем государствам, включая Российскую Федерацию". В документе напоминается, что трагедия привела к гибели 298 человек 17 национальностей.Боррель называет начало суда "важной вехой на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв рейса". Ожидается, что в ходе первого заседания выступят несколько свидетелей (разные СМИ называют разные цифры, вплоть до 13 человек). Их личности пока держатся в секрете.Расследование катастрофы ведет следственная группа из представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Во время предварительного следствия утверждалось, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", в гибели пассажиров обвинили зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную в Курске. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера.