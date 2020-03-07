Из-за повышенного спроса и ограниченных поставок цены резко повышаются.

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок. Такое решение принято, чтобы не допустить спекуляций на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Из-за повышенного спроса и ограниченных поставок цены резко повышаются. Тем временем, 11 тысяч масок похитили из больниц Парижа с начала распространения инфекции. По миру число заразившихся коронавирусом уже превысило сто тысяч человек.На борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии коронавирус обнаружили у двадцати одного человека. Как сообщает CNN, пассажиры узнали об этом из новостей после заявления вице-президента США Майкла Пенса."Тесты на коронавирус взяли у 46 человек. 21 результат — положительный, 24 — отрицательные. И еще один пока под вопросом. Среди заразившихся — 19 членов экипажа и два пассажира", — сообщил Пенс.Капитан уже принёс свои извинения за то, что не сообщил об этом первым. На борту — чуть более трех с половиной тысяч человек, в их числе четыре россиянина. Российские дипломаты поддерживают контакт с туристами и рассчитывают на помощь американских коллег.Судно шло с Гавайских островов в Мексику. Круиз прервали после смерти американца, который несколько недель назад был в числе пассажиров. Сейчас Grand Princess на карантине, накануне на лайнер вертолётами забросили медиков и необходимое для проверки пассажиров оборудование. Отдыхающим рекомендовано оставаться в каютах."Мы вышли из каюты на минутку, чтобы пообщаться с нашими детьми по видеосвязи. Несколько членов экипажа увидели нас, но ничего не сказали. Правда, было видно: они предпочли бы, чтобы мы оставались в нашей каюте", — рассказали пассажиры Мишель и Стивен Смит."Нам приносят меню, мы выбираем блюда, и затем получаем еду на подносе прямо в каюту. Вся еда накрыта, и весь персонал ходит в медицинских масках", — добавил Стивен.Из-за вирусной угрозы Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата приостанавливает мероприятия в Бонне. В Техасе отменили крупную конференцию по технологиям и СМИ. Компания Facebook закрыла три лондонских офиса, где коронавирусом заразился один из сотрудников. Персонал компании Arianspace почти в полном составе покинул космодром Куру во Французской Гвиане, поскольку в соседнем населенном пункте выявлены случаи заражения. А власти Японии уже оценивают экономический ущерб. В случае, если придется отменить летнюю Олимпиаду в Токио, страна потеряет примерно 70 миллиардов долларов. В Токио надеются, что к лету вспышки коронавируса по всему миру прекратятся. Но во Всемирной организации здравоохранения такой сценарий называют слишком оптимистичным."Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться. Было бы глупо надеяться, что он исчезнет летом, как сезонный грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет таких предпосылок", - заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Всё тревожнее ситуация в Европе. Канцлер Австрии объявил о введение новых мер по профилактике. В Чехии выявили семь новых случаев заболевания. Власти Исландии объявили в стране чрезвычайное положение. Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила рейсы между Осло и Миланом. На неделю приостановил авиасообщение с рядом стран Кувейт. А балийские власти запретили норвежскому круизному лайнеру заходить в порт острова. На данный момент случаи заражения коронавирусом выявлены почти в 90 странах.