От 100 до 150 миллионов долларов ежедневно составят потери России из-за распада сделки ОПЕК+, считает совладелец Лукойла Леонид Федун. Такая цифра, по его словам, получается при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день и ожидаемом падении цены на нефть с 60 долларов за баррель при сохранении сделки с ОПЕК до примерно 40 долларов за баррель.

От 100 до 150 миллионов долларов ежедневно составят потери России из-за распада сделки ОПЕК+, считает совладелец "Лукойла" Леонид Федун. Такая цифра, по его словам, получается при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день и ожидаемом падении цены на нефть с 60 долларов за баррель при сохранении сделки с ОПЕК до примерно 40 долларов за баррель.Накануне министр энергетики РФ Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать. Обязательств по сокращению добычи участниками сделки больше не будет, передает РИА Новости.По словам Новака, совместная работа ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве. Бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.Накануне вечером после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи стоимость апрельских контрактов на нефть марки WTI снизилась более чем на 10 процентов до 41,23 доллара за баррель. Стоимость майских контрактов на североморскую нефтяную смесь Brent упала на 9,4 процента до 45,29 доллара за баррель.При этом, по словам секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, отсутствие договоренности накануне не означает провала переговоров. По его словам, на встрече долго обсуждалось предложение о сокращении добычи на полтора миллиона баррелей в день. В итоге на пятничной встрече "было принято болезненное решение о переносе переговоров, но консультации продолжатся", добавил он.