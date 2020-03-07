07.03.2020

2020-03-07 15:30:05

Фиалки из космоса цветут у ботаника из Владимира прямо на подоконнике

А во французском средневековом горном поселке Турет- сюр- Лу все в ожидании праздника Виолетт. Только его королевой здесь считают фиалку. Вся деревня наполняется этими цветами. Ими украшено все что можно- прилавки, машины, дома, сладости ...Почему во Франции и не только так почитают этот цветок? Давайте посмотрим.

9 марта 1796 года . В здании городской ратуши Парижа - торжественное венчание. Невеста одета в затканное фиалками лиловое платье , в руках и на груди - букеты из фиалок - цветов их любви. Так описывает историк Золотницкий свадьбу Наполеона и Жозефины, которых объединил этот мистический цветок. Он и сегодня соединяет влюбленных во всем мире в самые торжественные моменты и знаменитые праздники. А в этой обычной двухкомнатной квартире круглый год просто живет фиалковая весна.

Увлечение фиалками передалось Ирине Павловской от подруги 3 года назад. Сегодня оно на подоконнике уже не умещается. Среди сотен сортов - и знаменитая Жозефина. Жаль , только к празднику не распустилась. Но уже радуют глаз Фея, Ле- Маджента, Злато Скифов, ЯН- Сказка, Золушкин сон и любимый Blue Dragon.



Ирина Павловская

-Голубой дракон, который у меня в в руках, цветет постоянно...цветы оборвешь..дашь ему отдохнуть он через 2 недели опять зацветает

Нежный цветок фиалки всегда был символом пробуждения природы. А также символом целомудрия- у греков,скромности - у немцев , и верности- у поляков. В Англии их преподносят на 14 февраля, а во Франции дарят золотую фиалку победителю поэтических состязаний. На РУСИ фиалки называли "любками" . А популярностью пользовались трехцветные анютины глазки, как символ "Святой Троицы"". Римляне использовали фиалку в качестве приправы для вина, на Сицилии ковали монеты с ее изображением , а на Запорожской Сечи готовили боевой фиалковый амулет. А в 1870 году появились и первые в мире духи "Вера Виолетта" и конечно , они пахли.. лесной фиалкой.

Любимый цветок императора Вильгельма, Шекспира, Гёте, Шопена , Тургенева и Сары Бернар побывал даже в космосе. В 80-е годы 1 грамм семян сенполий совершил 30 тысяч оборотов вокруг Земли на борту американского космического корабля "Колумбия". Там , в условиях невесомости и облучения, появилась даже комическая серия фиалок с приставкой Ever..



Наталья Слинькова Астролог г. Муром

-Фиалке покровительствует планета Венера . Планета красоты ,богатства и любви. Поэтому считается , что фиалка привлекает в дом финансовый достаток и любовь.

Радостные краски, причудливые формы цветов ..Вырастить шедевр нелегко. Но Ирина в каждый листочек вдыхает новую жизнь. Кстати , девушка не любит, когда ей дарят букеты. Лучше - живые цветы. Это постоянная красота.

Владимир Лебедев. Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.