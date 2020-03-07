Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине. Россиянка по сумме короткой и произвольной программ набрала 227,30 балла и впервые в карьере выиграла мировое юниорское первенство.

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине. Россиянка по сумме короткой и произвольной программ набрала 227,30 балла и впервые в карьере выиграла мировое юниорское первенство.Ее соотечественница Дарья Усачева оказалась обладательницей серебряной медали. В ее активе 207,74 балла. Бронзовая награда досталась представительнице США Алисе Лю (204,83).Еще одна россиянка Майя Хромых стала четвертой. По сумме двух программ она набрала 198,24 балла.