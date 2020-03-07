Бывший генеральный директор московского футбольного клуба Локомотива Илья Геркус прокомментировал многомиллионный иск со стороны столичной команды.

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал многомиллионный иск со стороны столичной команды.Железнодорожники подали на 47-летнего функционера в суд, чтобы отсудить у него 144 миллиона рублей. В столичной команде такое решение аргументировали проведенным внутри клуба аудитом. В свою очередь, Геркус не признал претензий со стороны "Локомотива"."Теперь пару слов про "аудит". Его не было. Это неправда. Тот документ, который "Локомотив" приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается г-н Кикнадзе, это не аудиторское заключение, – приводит слова Геркуса РИА Новости. – Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение".По словам функционера, все это голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. "На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие "заключения" нужно лишать лицензии", – подытожил Геркус.Напомним, что Геркус проработал в клубе из Черкизова 2,5 года. За время его правления команда выиграла чемпионат России и национальный кубок."Локомотив" после 20 туров чемпионата России с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России железнодорожники в воскресенье, 8 марта, примут грозненский "Ахмат".