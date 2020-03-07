В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ванкувер Кэнакс на льду домашней арены обыграл команду Колорадо Эвеланш со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). Касатки прервали серию из четырех поражений.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду домашней арены обыграл команду "Колорадо Эвеланш" со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). "Касатки" прервали серию из четырех поражений.У победителей дубль оформил Зак Макьюэн (22-я, 57-я минуты) и по разу отличились Трой Стечер (2), Джей Ти Миллер (13), Антуан Руссель (33) и Таннер Пирсон (58, ПВ), а у гостей шайбы забросили Эрик Джонсон (14), Габриэль Ландеског (24) и россиянин Валерий Ничушкин (29).Теперь на счету Ничушкина 27 (13+14) очков в 62 играх сезона и 100 (35+65) очков в 284 матчах лиги. Его одноклубник Владислав Наместников результативными действиями не отметился и завершился встречу с показателем полезности "+2"."Колорадо" потерпел второе поражение кряду и с 88 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Ванкувер" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 76 очков.