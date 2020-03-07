В китайской провинции Фуцзянь обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Как сообщают власти, его использовали для карантина заболевших коронавирусом. Всего в гостинице проживало 70 человек. Более 20 удалось спасти. На месте работают экстренные службы.

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Как сообщают власти, его использовали для карантина заболевших коронавирусом. Всего в гостинице проживало 70 человек. Более 20 удалось спасти. На месте работают экстренные службы.Тем временем растет число заболевших вирусом в Европе. По всему миру закрывают достопримечательности и отменяют массовые мероприятия.К Тадж-Махалу в Индии в ближайшее время могут перестать пускать туристов, по крайней мере, иностранных. Этого добивается мэр Агры. Он требует, чтобы правительство Индии вообще ограничило доступ к достопримечательностям иностранцам, пока ситуация с коронавирусом не выправится.В Италии коронавирус обнаружили у одного из членов правящей партии. Секретарь Демократической партии Италии Никола Дзингаретти написал в Facebook, что врачи диагностировали у него коронавирус, поэтому он пока дома.В Австралии посетительницы магазина устроили драку за туалетную бумагу. Власти несколько раз делали заявления, что ситуация и с вирусом, и с товарами первой необходимости находится под контролем. Инспектор полиции в штате Новый Южный Уэльс Эндри Нью даже попросил людей не устраивать панику в магазинах, как в фильме "Безумный Макс-под куполом грома". Но население на всякий случай пытается запасаться всеми товарами подряд.А в Великобритании власти рекомендовали пенсионерам воздержаться от походов на футбольные матчи. Известно, что новое заболевание особенно опасно для мужчин за шестьдесят.Национальная баскетбольная ассоциация США в качестве меры предосторожности рассматривает вариант при котором на матчи перестанут пускать вообще всех зрителей. Некоторые баскетболисты говорят, что они тогда тоже не придут. По словам форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймса Леброна, он играют для фанатов. В чем тогда смысл, если поклонников нет на трибунах.На борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии коронавирус обнаружили у 21 человека! Как сообщает CNN, пассажиры узнали об этом из новостей — после заявления вице-президента США Майка Пенса."Тесты на коронавирус взяли у 46 человек. 21 результат положительный, 24 — отрицательные. И еще один пока под вопросом. Среди заразившихся — 19 членов экипажа и два пассажира", — сообщил Пенс.Капитан уже принес свои извинения за то, что не сообщил об этом первым. На борту — чуть более трех с половиной тысяч человек, в их числе и четыре россиянина.Власти США официально объявили, что в ближайшее время в распоряжении населения окажутся некие суперсовременные тест-системы, которые сразу помогут выявить, кто болен, а кто нет. Расхваливая тесты, президент США Дональд Трамп почему-то решил сравнить их со своим общением с президентом Украины, из-за которого американскому лидеру едва не объявили импичмент. Говорит, разработка вышла такой же безупречной."Каждый, кому понадобится тест, сможет его сделать. Тесты такие же совершенные, каким было мое письмо и расшифровка моего разговора, Не правда ли? Может, не такие совершенные, но все равно хорошие", — заявил Трамп.О готовых тест-системах заявляют власти Китая. Разработка принадлежит местным ученым, клинические испытания прошли в Ухане. Аналогичные системы разработаны и в странах ЕС. Три набора уже доставлены в Италию, Австрию и Нидерланды.Также сообщается, что в Китае на свои рабочие места вернулись более 78 миллионов сельских трудовых мигрантов — те, кому продлили праздники и-за распространения заболевания.В Саудовской Аравии из-за угрозы вируса на днях закрыли мечеть Аль-Харам, где находится Кааба, одна из главных мусульманских святынь. В мечети провели санобработку и сегодня снова открыли ее для паломников. Неясно, надолго ли. Также королевство начало ограничивать въезд паломников из государств, где был зафиксирован коронавирус.