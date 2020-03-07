В Ярославле завершился четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным Локомотивом и финским Йокеритом. Железнодорожникам впервые удалось победить клуб из Хельсинки. Хозяева льда обыграли шутов со счетом 4:3 и сократили отставание в серии.

В Ярославле завершился четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Локомотивом" и финским "Йокеритом". "Железнодорожникам" впервые удалось победить клуб из Хельсинки. Хозяева льда обыграли "шутов" со счетом 4:3 и сократили отставание в серии.В составе победителей шайбы засбросили Никита Черепанов (29-я минута), Артур Каюмов (31-я), Егор Аверин (42-я) и Стефан Да Коста (56-я). У гостей отличились Марко Анттила (20-я), Брайан О'Нилл (54-я) и Хенрик Хаапала (60-я).Счет в серии стал 3:1 в пользу "Йокерита". Следующий матч соперники проведут 9 марта. Игра состоится в Хельсинки.