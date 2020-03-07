Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не имеет бизнеса и счетов в иностранных банках. Об этом он написал в субботу в Telegram, комментируя сообщение Госдепартамента США.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не имеет бизнеса и счетов в иностранных банках. Об этом он написал в субботу в Telegram, комментируя сообщение Госдепартамента США.Дело в том, что члены американского конгресса Том Малиновски и Джо Уилсон обратились в Госдеп с запросом относительно бизнеса Кадырова, его банковских счетов в других странах, а также отношений Чечни с ОАЭ. Внешнеполитическое ведомство дало ответ, в котором пообещало продолжить "сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова" за пределами Российской Федерации. Что же касается ОАЭ, Госдеп отметил, что эта страна, а также Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестиционные проекты и оказывают поддержку предпринимателям.Комментируя это сообщение, Кадыров заявил, что его "не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп". "Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься", — написал он. Фонд же шейха Халифа в ОАЭ помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места, пояснил Кадыров.Он пообещал, если Госдепу и конгрессменам интересно, подробно рассказать о соблюдении прав человека в Чечне, о его бизнесе и счетах. "В ЧР права человека соблюдаются в сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах", — заверил Кадыров.Он добавил, что подорвать стабильность, мир и порядок в Чечне, вызвать недовольство народа, хаос и беспорядки ни у кого не получится.