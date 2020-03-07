Российский конькобежец Павел Кулижников принял решение не участвовать в финале Кубка мира, который пройдет в Херенвене с 7 по 8 марта. Россиянина беспокоит дискомфорт в плече. Больше в нынешнем сезоне он не выступит.

Российский конькобежец Павел Кулижников принял решение не участвовать в финале Кубка мира, который пройдет в Херенвене с 7 по 8 марта. Россиянина беспокоит дискомфорт в плече. Больше в нынешнем сезоне он не выступит."Павел все еще чувствует дискомфорт в плече. Он всю неделю тренировался, но, учитывая, что Кулижников не претендует на высокие места в общем зачете Кубка мира, было принято решение не рисковать. Павел досрочно завершил сезон", – цитирует ТАСС исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.Ранее российский конькобежец снялся с соревнований в спринтерском многоборье на чемпионате мира в норвежском Хамаре.