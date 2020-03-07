Китайские ученые зафиксировали изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в различные периоды. По их мнению, COVID-19 мутирует и может видоизменяться в вирус, похожий на грипп.

Китайские ученые зафиксировали изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в различные периоды. Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.Больных разделили на две категории. В первую включили заболевших в первой половине января. Во вторую – тех, кто поступил в клиники в последнюю декаду месяца. Оказалось, что во второй группе большая часть пациентов состояла из женщин, в первой – лишь 42,2%. И это не единственное отличие: так, у первой группы наблюдались температура, упадок сил, мышечная боль и пониженный уровень лимфоцитов. У второй группы симптомы были выражены слабее, либо вообще отсутствовали. Объединяли обе группы кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди.Ученые пришли к выводу, что новый тип коронавируса мутирует и может видоизменяться в вирус, похожий на грипп. По их мнению, различные формы болезни могут проявляться по-разному, вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме носителей, не проявляясь в виде явных симптомов.Пневмония, вызываемая коронавирусом COVID-19, начала распространяться в Китае в конце прошлого года. Сейчас во всем мире заразились уже более 100 тысяч человек, из них более 72 тысяч случаев приходится на Китай. Врачи не смогли спасти более 3,5 тысячи человек. В зоне риска пожилые и люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний. Реже заболевают дети и подростки, на возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа заразившихся.В России по состоянию на 7 марта зафиксировано 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило применение новой тест-системы, которая позволяет получить результаты диагностики нового коронавируса всего за 29 минут. Как сообщает агентство Синьхуа, систему разработала группа исследователей во главе со специалистами Сямыньского университета, ее можно применять и для диагностики клинических случаев, и для скрининга групп высокого риска​​​. Ранее медики при помощи этой системы провели клинические испытания в больницах китайского города Ухань, очага распространения COVID-19. По словам разработчика, тест-системы одобрил и Евросоюз, три набора доставили в Италию, Австрию и Нидерланды.