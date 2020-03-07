Президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель сообщил, что женский чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Канаде, отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель сообщил, что женский чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Канаде, отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Об этом глава IIHF рассказал Associated Press. Ранее сообщалось, что мужской чемпионат мира по хоккею с шайбой может быть перенесен из Швейцарии в Россию.Женский чемпионат мира по хоккею должен был стартовать 31 марта в двух канадских городах – Труро и Галифаксе.