Российский биатлонист Александр Логинов не попал в эстафетный состав национальной команды на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Чехии. Лидер сборной России неудачно вступил в спринтерской гонке, заняв 65-е место.

Российский биатлонист Александр Логинов не попал в эстафетный состав национальной команды на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Чехии. Лидер сборной России неудачно вступил в спринтерской гонке, заняв 65-е место.Как сообщает РИА Новости, за российскую команду в эстафете побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.За женскую сборную России выступят Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. Обе эстафеты пройдут 7 марта.