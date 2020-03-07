Бывший голкипер сборной Аргентины по футболу Уго Орландо Гатти раскритиковать своего соотечественника, нападающего и капитана испанской Барселоны Лионеля Месси.

Бывший голкипер сборной Аргентины по футболу Уго Орландо Гатти раскритиковать своего соотечественника, нападающего и капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси."Месси больше не является феноменом, – заявил Гатти, слова которого приводит Goal.com. – С ним неправильно обращались, его превозносили. Он привык к этому и теперь все чаще просто ходит по полю".По словам Гатти, ему плевать на то, что его за такие высказывания раскритикуют болельщики. "Перестань, парень. Ты должен играть хорошо. Лионель и Роналду – лучшие футболисты мира, но Месси обязан быть лучше", – подытожил двукратный победитель Кубка Либертадорес.Напомним, Месси в текущем сезоне в составе "Барселоны" принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 16 результативных передач. Также на его счету 138 матчей и 70 голов за свою национальную команду.