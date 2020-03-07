Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. В интервью "Российской газете" генерал пояснил, что данные всех владельцев, продавцов и покупателей оружия занесут в единую базу, созданную в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление". В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юридические лица — продавцы и владельцы. Лицензии и разрешения на владение также начнут выдавать в электронном виде. Предполагается, что все документы (а сейчас это порядка 15 типов лицензий и 19 видов разрешений на оружие) заменит одна пластиковая карта.По планам, безбумажные технологии будут внедрены до конца 2021 года. Это, в числе прочего, поможет пресечь незаконный оборот и производство оружия.Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль над оборотом оружия.