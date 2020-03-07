В Сети появилось видео с места аварии с участием маршрутки, произошедшей в Московской области. Судя по кадрам, сделанным очевидцем, в ДТП попали как минимум пять машин. Свидетели инцидента утверждают, что есть пострадавшие, в том числе – ребенок.

Очевидец запечатлел на видео последствия массовой аварии, произошедшей в субботу, 7 марта, в окрестностях подмосковного Одинцова.Судя по кадрам, в ДТП приняли участие пять автомобилей. Микроавтобус столкнулся со встречной легковушкой, в которую врезались еще два транспортных средства. Кроме того, в маршрутку въехала попутная машина.Очевидцы утверждают, что в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе – ребенок. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.