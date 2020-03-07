В столице Карелии водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу по зебре. Момент аварии с участием несовершеннолетнего пешехода попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевший момент наезда на несовершеннолетнего пешехода, произошедшего в минувшую пятницу, 6 марта, на улице Гоголя в столице Карелии.На записи видно, как ребенок вышел на проезжую часть на нерегулируемом переходе. Ситуацию усугубило то, что в крайней полосе находились машины, ограничивающие обзор.В итоге автомобиль Ford Fiesta, за рулем которого был 56-летний мужчина, сбил школьника.Как сообщают СМИ, девятилетний мальчик получил травму и ему потребовалась медицинская помощь.