Правительство повышает зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу. На эти цели выделено 18,3 миллиарда рублей.

Правительство повышает зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу. На эти цели выделено 18,3 миллиарда рублей. Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Средства будут перечислены из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды в 2020 году.Этим же распоряжением кабинет министров выделяет 1,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты врачам за обнаружение онкологических заболеваний во время диспансеризаций и профилактических осмотров граждан.