Московская погода установила новый рекорд. В столице потеплело до 11 градусов, что совсем несвойственно началу марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Московская погода установила новый рекорд. В столице потеплело до 11 градусов, что совсем несвойственно началу марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.В 2002 году 7 марта воздух прогрелся до 9 градусов, в 2020 году эта отметка пройдена. Это самые ранние 10 градусов за всю историю метеонаблюдений, передает РИА Новости.По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода сохранится еще минимум на 5 дней. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 8-10 градусов.