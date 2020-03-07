Персонал французской компании Arianespace - оператор космодрома Куру во Французской Гвиане - практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди туристов из Азии в соседнем населенном пункте.

Персонал французской компании Arianespace — оператор космодрома Куру во Французской Гвиане — практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди туристов из Азии в соседнем населенном пункте.Представители Arianespace не встречались с российскими специалистами по ситуации с переносом запуска ракеты "Союз-СТ", а "ограничились только письмом с решением о переносе старта ракеты". Планируется, что около 300 российских военных вернутся в Россию 9 марта после завершения операции по переносу пуска "Союза-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2".По возвращении российских специалистов не планируется закрывать их на карантин, так как "они не контактировали с местными жителями и туристами, а также любыми потенциально инфицированными людьми".Собеседник ТАСС рассказал, что 7-8 марта представители Роскосмоса должны снять ракету-носитель "Союз-СТ" со стартового стола и перевезти в монтажно-испытательный комплекс космодрома Куру. Следующим этапом от носителя отстыкуют головную часть с космическим аппаратом и "разгонник".