Без погибших и пострадавших – на шоколадной фабрике в Ярославской области сгорел склад готовой продукции. Площадь возгорания составила приблизительно две тысячи квадратных метров. Пожарным удалось спасти соседние строения, предотвратив распространение огня.

Ранним утром в субботу, 7 марта, в поселке Варигово в Ярославской области вспыхнул склад готовой продукции шоколадной фабрики.Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службе регионального управления МЧС РФ.Пожарным удалось предотвратить распространение огня, а позже — локализовать открытое горение.По информации, имеющейся на настоящее время, в результате инцидента никто не пострадал.