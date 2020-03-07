В Лас-Вегасе на стадионе Ти-Мобайл Арена состоялась пресс-конференция, посвященная поединку в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. После нее была проведена дуэль взглядов, во время которой дагестанский боец пнул чемпионский пояс соперника.

В Лас-Вегасе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" состоялась пресс-конференция, посвященная поединку в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. После нее была проведена дуэль взглядов, во время которой дагестанский боец пнул чемпионский пояс соперника.Фергюсон старался всеми возможными способами спровоцировать россиянина. В ходе перепалки он положил на пол временный пояс чемпиона UFC, завоеванный им в 2017 году. В какой-то момент Нурмагомедов не выдержал и пнул лежащий пояс.Посмотреть эту публикацию в InstagramTHE RIVALRY IS BACK!