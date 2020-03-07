Бывшая российская фигуристка Елена Ильиных и ее возлюбленный, артист балета Сергей Полунин впервые стали родителями. Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.

Бывшая российская фигуристка Елена Ильиных и ее возлюбленный, артист балета Сергей Полунин впервые стали родителями. Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января."16.01.20 – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир, – написала Ильиных в Instagram. – Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ELENA ILINYKH (@blackswanei) 7 Мар 2020 в 12:03 PSTНапомним, Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым, является олимпийской чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях и бронзовым призер в личном турнире. Полунин – призер международных балетных конкурсов, ныне исполняющий обязанности ректора Академии хореографии Севастополя.