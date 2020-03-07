Шесть автомобилей, в том числе – школьный микроавтобус, в салоне которого находились педагоги, стали участниками массовой аварии во Владимирской области. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель фуры, выехавший на полосу встречного движения.

Появилось видео с места массового ДТП с участием шести автомобилей, произошедшего утром в субботу, 7 марта, в Суздальском районе Владимирской области. Кадры были обнародованы пресс-службой регионального УМВД РФ.По предварительной информации аварию спровоцировал водитель грузовика Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.Фура столкнулась с микроавтобусом и четырьмя легковушками, после чего оказалась в кювете.Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали два человека – водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo и женщина-педагог, находившаяся вместе с коллегами в салоне школьного микроавтобуса.