Около семи десятков пострадавших может находиться под обломками рухнувшего шестиэтажного здания, в котором находилась гостиница, кафе и магазины. В настоящее время известно, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 23 человека.

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.Как сообщает ТАСС, рухнуло шестиэтажное здание отеля, в котором, помимо номеров, находились магазины и заведения общественного питания.Агентство передает, что под завалами могут находиться около 70 пострадавших. Спасателям уже удалось обнаружить 23 человека.Данных о погибших пока не поступало.