Три человека оказались в больнице, еще два – погибли: в Омской области произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, озвученным полицейскими, водитель столкнулся с другой машиной, врезался в столб, после чего его автомобиль перевернулся.

Утром в субботу, 7 марта, в Таврическом районе Омской области произошло серьезное ДТП с летальным исходом.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель автомобиля Geely устроил аварию – сначала он врезался в ВАЗ-2114, а затем протаранил столб и перевернулся.Жертвами инцидента стали два пассажира Geely. Мужчина 1983 года рождения, управлявший этим автомобилем, и двое его спутников, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.