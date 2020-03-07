Министерство здравоохранения Колумбии подтвердило первый случай заражения коронавирусом. Также о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом в Коста-Рике заявил президент республики Карлос Альварадо.

Министерство здравоохранения Колумбии подтвердило первый случай заражения коронавирусом.Сообщается, что вирус обнаружен у 19-летней гражданки страны, которая на днях вернулась из итальянского Милана, передает ТАСС.Девушка, заметив симптомы заболевания, сама обратилась к медикам​​​. В Национальном институте здоровья были проведены соответствующие анализы, которые дали положительные результаты.До настоящего времени случаи заболевания коронавирусом COVID-19 в Южной Америке были зафиксированы в Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу и Бразилии.Также о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом в Коста-Рике заявил президент республики Карлос Альварадо.За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию.В Москве подтверждены 5 новых случаев инфекции. Все заболевшие вернулись из Италии. В настоящее время трое находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице номер один, двое — в больничном комплексе в Новой Москве. Один случай заражения коронавирусом выявлен в Нижнем Новгороде у девушки, также вернувшейся из Италии.Кроме того Россия прекратила пропуск через границу иностранных граждан, которые прилетают из Ирана. Это касается и тех, кто летит через Россию транзитом.