У жительницы Подмосковья, которая 25 февраля вернулась из швейцарского Цюриха, обнаружен коронавирус: предварительный результат анализа признан положительным. Она и члены ее семьи госпитализированы.

У жительницы Подмосковья, которая 25 февраля вернулась из швейцарского Цюриха, обнаружен коронавирус: предварительный результат анализа признан положительным. Она и члены ее семьи госпитализированы.Как сообщили в субботу, 7 марта, в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, женщина после поездки в Швейцарию чувствовала себя хорошо, у нее не было симптомов заболевания, но, несмотря на это, она обратилась в поликлинику. Был проведен ряд анализов, которые предварительно дали положительный результат.Женщина и члены ее семьи сейчас находятся в инфекционном отделении областной больницы, все лежат в изолированных боксах. Их состояние удовлетворительное, пишет ТАСС.Специалисты устанавливают, с кем еще контактировала семья — всех этих людей поместят на карантин и возьмут под медицинское наблюдение.По данным ВОЗ, в Китае отмечено около 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек умерли, выздоровели почти 55,5 тысяч человек. В других странах число заболевших в общей сложности превысило 21 тысячу, умерли более 400 человек. Больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В России в субботу выявлены четыре новых случая заражения.