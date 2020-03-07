Пенсионерка возвращалась домой на такси, и все её вещи водитель автомашины погрузил в багажник, а доехав до указанного адреса, таксист не вернул пассажирке одну из сумок...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в краже.В полицию обратилась 73-летняя жительница столица. Заявительница сообщила, что находясь у себя дома, обнаружила пропажу сумки с ювелирными украшениями и мобильным телефоном.Как установили полицейские, пенсионерка возвращалась домой на такси, и все её вещи водитель автомашины погрузил в багажник, а доехав до указанного адреса, таксист не вернул пассажирке одну из сумок.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний приезжий.Часть похищенного изъята.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29