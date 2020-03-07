Крестный отец воспитанника московского детского дома, 14-летнего Миши, который попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой, получил разрешение на временную опеку над мальчиком. Впервые за четыре месяца подросток проведет выходные дни, в том числе 8 марта, со своими близкими.

Крестный отец воспитанника московского детского дома, 14-летнего Миши, который попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться домой, получил разрешение на временную опеку над мальчиком. Впервые за четыре месяца подросток проведет выходные дни, в том числе 8 марта, со своими близкими.С Мишей, его крестным и бабушкой встретилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Они обсудили вопросы обучения мальчика и оформления необходимых документов.Кроме того, близкие Миши получили разрешение на временную опеку — гостевой режим. "Миша поехал домой сразу же после совещания", — приводит РИА Новости выдержку из сообщения аппарата детского омбудсмена.К решению вопросов обустройства дальнейшей жизни мальчика подключились представители департамента социальной защиты Москвы, а также специалисты аппарата Кузнецовой.Воспитанник детдома Миша пообщался с главой государства во время посещения тематического парка развлечений "Остров мечты" 27 февраля.Мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, опеку над внуком оформила бабушка, которой больше 70 лет. Однако через некоторое время Миша перестал ходить в школу. Его перевели на семейную форму обучения, но и это не помогло заставить его учиться. В октябре прошлого года суд отстранил бабушку от исполнения обязанностей приемного родителя, мальчика отправили в детдом.