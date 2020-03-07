Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации, который проходит в мексиканском городе Монтеррей. В четвертьфинале она в упорном поединке уступила британке Йоханне Конте со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации, который проходит в мексиканском городе Монтеррей. В четвертьфинале она в упорном поединке уступила британке Йоханне Конте со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).В двух партиях все решалось лишь на тай-брейке. К сожалению, в решающем из них россиянка не сумела взять верх над соперницей. В полуфинале Конта сыграет с Марией Боузковой из Чехии.Напомним, что призовой фонд мексиканского турнира составляет 275 тысяч долларов.