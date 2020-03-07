07.03.2020

2020-03-07 19:35:03

Появилось подробности массового ДТП со школьным автобусом во владимирской области

Появилось видео с места массового ДТП в Суздальском районе. Как уточнили в УМВД, в момент аварии детей в школьном автобусе не было, в нем ехали только трое педагогов. Напомним, сегодня утром на 29 км автодороги подъезд к городу Иваново М-7 «Волга» (Суздальский район) произошло ДТП с участием 6 транспортных средств, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь в сторону Владимира, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с микроавтобусом «ГАЗ», после чего совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота», столкновение с автомобиле «Хендай», касательное столкновение с автомобилем «Рено Логан» и столкновение с автомобилем «Шевроле Авео». После этого автомобиль «Мерседес Бенц» совершил съезд на обочину.

(Фото и видео: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области )