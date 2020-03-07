В рамках акции «Цветы для автоледи» полицейские подарили дамам цветы, подарки и провели небольшие викторины на знание правил дорожного движения.

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Владимиру совместно с представителями «Авторадио-Владимир» поздравили автолюбительниц с наступающим праздником.В рамках традиционной акции «Цветы для автоледи» полицейские останавливали транспортные средства, за рулем которых были женщины, поздравляли дам с наступающим весенним праздником и вручали им цветы с пожеланиями безопасных дорог и хорошего настроения, а также предлагали поучаствовать в мини-викторине на знание Правил дорожного движения и устройства автомобиля. К удивлению инспекторов, все представительницы прекрасного пола справились с заданием на отлично, за что были награждены подарками.В мероприятии приняли участие более 30 женщин-водителей. Сюрприз от сотрудников ГИБДД очень удивил всех без исключения участниц акции и поднял им настроение. В свою очередь, полицейские уверены, что повышение положительного эмоционального состояния водителей, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения.