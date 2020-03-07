Мужская сборная России по биатлону оказалась в шаге от призового подиума в эстафетной гонке 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Россияне финишировали четверыми, уступив 3,6 секунды шведской команде.

Мужская сборная России по биатлону оказалась в шаге от призового подиума в эстафетной гонке 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Россияне финишировали четверыми, уступив 3,6 секунды шведской команде.Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Она показала время 1 час 20 минут 25,3 секунды. Второе место досталось украинским биатлонистам, отставшим от норвежцев на 38,2 секунды. Тройку лучших замкнули шведы (+43,3).За сборную России в эстафетной гонке выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.