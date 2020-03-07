Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский Спартак и столичный ЦСКА по итогам матча 1/4 финала Кубка России, об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" и столичный ЦСКА по итогам матча 1/4 финала Кубка России, об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц."Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные, нецензурные выражения – и "Спартак", и ЦСКА получили за это максимальные санкции – по 100 тысяч рублей, – сообщил Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. – Пиротехнику тоже жгли болельщики и ЦСКА, и "Спартака", тоже максимальные штрафы – по 125 тысяч рублей".Помимо этого, "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности принимающей стороны. "Мы установили, что контролеры-распорядители использовали неприличные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА", – сказал Григорьянц.Также "красно-белые" получили еще 100 тысяч штрафа из-за болельщиков, которые вывесили несогласованный баннер.Таким образом, "Спартак" оштрафован на 425 тысяч рублей, а ЦСКА – на 225 тысяч. Встреча завершилась победой команды Доменико Тедеско в дополнительное время со счетом 3:2. В полуфинале Кубка России "красно-белым" будет противостоять "Зенит".