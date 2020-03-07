Крыму ни в каком виде не нужна вода из Днепра, пока в Киеве называют Крым украинским, что не соответствует действительности. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Кроме того, по его словам, крымчане не будут прикасаться к этой воде, пока у власти на Украине находятся люди, исповедующие нацизм как главную идеологию.

Крыму ни в каком виде не нужна вода из Днепра, пока в Киеве называют Крым украинским, что не соответствует действительности. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.Кроме того, по его словам, крымчане "не будут прикасаться к этой воде", пока у власти на Украине находятся люди, исповедующие нацизм как главную идеологию."Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем", — сказал Константинов РИА Новости. "Мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то", — пояснил он.По словам Константинова, для подачи воды с Украины в Крыму необходимо вкладывать деньги в восстановление Северо-Крымского канала, при этом нет гарантий, что украинская сторона в какой-то момент снова не перекроет поставки.Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях выступил за возобновление водоснабжения полуострова, напомнив, что в Крыму живут украинцы.Выступая в одной из программ на украинском телевидении, он назвал подачу воды в Крым вопросом "гуманитарной ответственности". Правда, уже через несколько часов в своем "Фейсбуке" Шмыгаль написал, что его неправильно поняли, а "формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, например, вопрос подачи воды в Крым".А постоянное представительство президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, опубликовало в "Фейсбуке" заявление о том, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до "момента его деоккупации".Власти самого Крыма при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения исходят из того, что со стороны Украины дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут. Об этом написал "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.По его словам, с точки зрения здравого смысла подачу воды через Северо-Крымский канал надо возобновлять, так как в Херсонской и Николаевской областях Украины происходит заболачивание. Однако, написал он, "очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа".До воссоединения с Россией до 85 процентов потребности Крыма в пресной воде обеспечивала Украина. После воссоединения Киев водоснабжение полуострова прекратил. За последние пять лет в Крыму успешно реализован проект по использованию для водоснабжения подземных вод.