Турецкая береговая охрана запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Это сделано по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкая береговая охрана запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Это сделано по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Причиной названо то, что маршрут ставит безопасность беженцев под угрозу, передает ТАСС. Накануне Эрдоган побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщив о необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам, которое "не выполняется". А 9 марта турецкому президенту предстоит визит в Брюссель на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев.В конце февраля после обострения ситуации в сирийском Идлибе власти Турции приняли решение не останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в Европу. Власти Турции оценивали число беженцев, которые пересекли границу, в 100 тысяч.Евросоюз и Турция ведут переговоры о разрешении ситуации. Брюссель обещает поддержку Греции, Болгарии и Кипру, страдающим от наплыва беженцев. Ранее в ЕС осудили использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.