У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти обнаружен коронавирус. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти обнаружен коронавирус. Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Дзингаретти успокоил подписчиков, написав, что чувствует себя хорошо. В ближайшее время он проведет дома на карантине. Сейчас выясняются контакты политика и устанавливается список лиц, с которыми он контактировал в последнее время.Ранее первый случай заражения выявлен на острове Мальта. Страна до последнего времени входила в тройку государств Европы, где коронавирус еще не обнаружен. Теперь в нем только две страны: Кипр и Болгария.