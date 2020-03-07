Пользователи YouTube высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на одном из полигонов. Ролик был опубликован в канале украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express с целью показать боевую мощь ВСУ.

Пользователи YouTube высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на одном из полигонов. Ролик был опубликован в канале украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express с целью показать "боевую мощь" ВСУ.В подписи к видео указано, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от "советской армейской показухи", главным элементом которой был смотр. Теперь в Сухопутных войсках ВСУ готовность к боевым действиям оценивается во время контрольного практического занятия, на котором проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.В комментариях к видео пользователи пишут, что, судя по кадрам, в плане вооружения и техники Украине по-прежнему нечем гордиться."Столько ржавого советского железа в одном месте! Рай для охотников за металлоломом! И ведь не постеснялись выложить", — пишет пользователь zlyduk."Почему такая большая очередь в музей Великой Отечественной войны?" — интересуется Роман Симонов."Кадры с фильма высадка в Нормандии", — пишет Алекс Борн."Самое смешное, что есть еще на Украине люди, которые верят, что они воюют с Россией. А может, они придуриваются?" — задается вопросом MrKant8."Все совковое хламье стянули, чтобы квадрокоптером поснимать. Теперь можно и в котел, как обычно", — пишет пользователь Tihonov."Это стандарты НАТО?" — удивился Сергей Satmaster28."Ох и бомжатник!" — пишет пользователь pif paf.