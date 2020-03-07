Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США. Предполагается, что это изменит баланс сил в Черном море.

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США. Предполагается, что это "изменит баланс сил" в Черном море."Нам тут могут помочь только США", – заявил Самусь изданию "Главком" на брифинге. По его мнению, быструю помощь США могут оказать, передав Украине какие-нибудь старые списанные суда. Эксперт также выразил мнение, что такое решение вопроса будет "суперуспехом" для нового министра обороны Украины Андрея Тарана.В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на новые не хватает средств. Киев нашел выход в закупке списанной техники. Так, в сентябре 2019 года береговая охрана США передала Украине два списанных патрульных катера, построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать Киеву еще два списанных патрульных катера типа типа Island. Кроме того, Киев сообщал о приобретении у Польши больших ракетных катеров, списанных в 2013 году. Состояние судов оставляет желать лучшего: у одного из них обнаружили уже четыре течи.Ранее в Сети появилось видео, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и осмотрел ракетный крейсера "Украина", который еще числится недостроенным, однако уже и находится в аварийном состоянии.