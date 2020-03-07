Иранский студент, ставший первым инфицированным коронавирусом в Белоруссии, выздоровел. Из лаборатории пришел отрицательный результат на наличие РНК коронавируса в его крови.

Иранский студент, ставший первым инфицированным коронавирусом в Белоруссии, выздоровел. Из лаборатории пришел отрицательный результат на наличие РНК коронавируса в его крови.Сейчас в республике зарегистрированы 6 больных коронавирусом.Согласно протоколу, выздоровевший человек может быть выписан после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов. Иранца ожидает выписка к концу следующей недели, передает РИА Новости.По данным ВОЗ, в Китае отмечено около 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек умерли, выздоровели почти 55,5 тысяч человек. В других странах число заболевших в общей сложности превысило 21 тысячу, умерли более 400 человек. Больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В России в субботу выявлены четыре новых случая заражения.